Вашингтон, 17 мая, 2022, 17:10 — ИА Регнум. В условиях, когда в мировой экономике и на финансовых рынках происходит столько событий, значительное укрепление доллара в последнее время привлекло меньше внимания, чем можно было бы ожидать, учитывая исторический опыт, сообщает 17 мая Financial Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Доллар США

Казалось бы, повышение курса валюты самой устойчивой экономики в мире должно способствовать корректировке мировой экономики. Это помогает увеличить экспорт более слабых стран, одновременно снижая инфляционное давление в США за счет снижения стоимости импорта.

Однако в теперешних условиях быстрый рост доллара чреват опасностью как для благополучия и без того нестабильной мировой экономики, так и для неустойчивых финансовых рынков.

С начала 2022 года доллар укрепился примерно на 10%, судя по индексу доллара DXY. Такого уровня индекс не достигал уже 20 лет.

В игру вступили три фактора: ожидания, что Федеральная резервная система США будет повышать процентные ставки более агрессивно, чем другие центральные банки в развитых странах; экономическое превосходство США, привлекающее капитал из остального мира; и относительная привлекательность американских финансовых рынков в качестве «убежища». В прошлом подобный рост доллара угрожал торговыми войнами. Сейчас сильный рынок труда США противостоит потенциальной напряженности.

Тем не менее отсутствие политического антагонизма в США из-за подъема доллара еще не означает, что он обеспечивает глобальную экономическую и финансовую стабильность. Риски особенно серьезны для тех развивающихся стран, которые уже столкнулись с явными и реальными опасностями кризисов в экономике, энергетике, продовольствии и долге.

Для большинства из них укрепление доллара означает более высокие цены на импорт, более дорогостоящее обслуживание внешнего долга и больший риск финансовой нестабильности. Это оказывает дополнительное давление на страны, которые уже исчерпали ресурсы и политические меры в борьбе с разрушительным действием пандемии.