Нижний Новгород, 17 мая, 2022, 15:53 — ИА Регнум. Эра, когда США «делали другим государствам предложения «от которых нельзя отказаться» прошла. Наступил период диалога и учета интересов всех государств мирового сообщества», — об этом 17 мая заявил заместитель директора Института философии, политологии и права Национальной академии наук Таджикистана Рустам Хайдаров на проходящей в Нижнем Новгороде Центральноазиатской конференции Международного дискуссионного клуба «Валдай».

Алексей Колчин ИА REGNUM Россия

По мнению эксперта, в 2022 году «система международных отношений оптимизировалась и начала функционировать в формате трехполярного мира — Россия, Китай, США».

«Эра, когда США делали другим государствам предложения «от которых нельзя отказаться» прошла. Наступил период диалога и учета интересов всех государств мирового сообщества», — отметил Хайдаров.

Он подчеркнул, что за последние десятилетия «стремления России, Китая и других крупных держав к формированию устойчивого многополярного мира столкнулось с резким противодействием и агрессивной политикой США».

«В этом контексте спецоперация России в Восточной Европе открывает новую эпоху в международных отношениях, так как Россия окончательно утвердила свое положение в качестве одного из полюсов мировой политики и экономики».

Справка ИА REGNUM: международный дискуссионный клуб «Валдай» — экспертно-аналитический центр, который был образован в 2004 году. За время существования площадки в ее работе приняли участие более 600 представителей международного научного сообщества из 47 стран мира.

Первая Центральноазиатская конференция «Валдая» прошла в 2021 году в Казани.

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