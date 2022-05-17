Уфа, 17 мая, 2022, 16:03 — ИА Регнум. 250 компаний из России и других стран мира ожидают в Уфе на 30-й международной выставке — форуме «Газ. Нефть. Технологии». Об этом 17 мая сообщает пресс-служба правительства Башкирии.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

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Сообщается, что мероприятие пройдет с 24 по 27 мая 2022 года в выставочном комплексе ВДНХ ЭКСПО Уфа: форум и выставка в Уфе объединят в 2022 году рекордное число предприятий и объединений.

«Это 13 отраслевых объединений, 21 научное объединение, 250 компаний — участников экспозиции выставки, из них 45 заявлены первые. Представлены участники из 35 регионов России, Узбекистана, Азербайджана, Монголии и Белоруссии, ожидается более 20 тысяч посетителей», — сообщает пресс-служба.

Отмечается, что приоритетным направлением работы является расширение перечня продукции, которая выпускается предприятиями Башкирии.

«Нефтяной и газовый сектор всегда играл важную роль в развитии промышленного, экономического и интеллектуального потенциала нашей страны. Поэтому важно как минимум сохранить наработанные компетенции в этих отраслях, а в идеале полностью заместить промышленную продукцию зарубежных стран», — приводит пресс-служба слова министра промышленности, энергетики и инноваций Башкирии Александра Шельдяева.