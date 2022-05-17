Москва, 17 мая, 2022, 15:50 — ИА Регнум. Резкий рост кредитных ставок вслед за повышением ключевой ставки Банком России неизбежно вызвал сокращение спроса на ипотеку. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 мая заявил руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов. Так он прокомментировал информацию о том, что в РФ банки сократили выдачу ипотеки почти на 75%.

AlexanderStein Ипотека

«Выдача ипотеки в России росла последние годы благодаря достаточно низким ставкам в целом на рынке ипотеки и льготным программам, когда кредитная ставка могла доходить до 2-3% годовых, — сказал Цыганов. — Поэтому резкий рост кредитных ставок вслед за повышением ключевой ставки Банком России неизбежно вызвал сокращение спроса на ипотеку, многие решили осмотреться и принять решение с учетом собственной адаптации к новым условиям. Для части потенциальных заемщиков стала доступнее и тем привлекательнее аренда жилья, что также снизило количество заявок».

В итоге, как пояснил экономист, объем спроса на льготные ипотечные программы сохранился на сопоставимом с прошлым годом уровне. И именно эти программы будут определять рынок ипотеки и недвижимости в ближайшем будущем.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, после рекордных показателей марта 2022 года в апреле спрос на новостройки в Московском регионе просел почти в два раза.