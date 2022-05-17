Нижний Новгород, 17 мая, 2022, 15:46 — ИА Регнум. Страны коллективного Запада в течение многих лет «транслировали русофобские настроения в Центральной Азии и не гнушались контактами с неонацистами, экстремистами и террористами», — об этом 17 мая заявил заместитель директора Института философии, политологии и права Национальной академии наук Таджикистана Рустам Хайдаров на проходящей в Нижнем Новгороде Центральноазиатской конференции Международного дискуссионного клуба «Валдай»

Иван Шилов ИА REGNUM Флаг США

По мнению эксперта, в течение последних десятилетий после распада СССР «страны коллективного Запада культивировали на пространстве СНГ и в особенности Центральной Азии различные движения и организации, пропагандирующие антироссийские настроения».

«Трансляция русофобии, культивирование очагов «цветных революций» на постсоветском пространстве на протяжении последних десятилетий всегда управлялись из единого координационного центра в странах Восточной Европы. Для этих целей спецслужбы коллективного Запада не гнушались контактами с неонацистскими, экстремистскими и террористическими движениями. Они остаются основными инструментами стран Запада для влияния на страны постсоветского пространства, ведущими независимую внешнюю и внутреннюю политику», — сказал Хайдаров.

Он уверен, что страны Туркестана «остаются объектом деструктивных западных спецслужб и их союзников на Ближнем Востоке».

«Для воздействия на регион они используют такие инструменты как: трансляция идеологии религиозно-политического экстремизма, поддержка террористических групп, демонизация политического руководства, дискредитация светского образа жизни, манипуляция чувствами верующих».

В своем выступлении аналитик подчеркнул, что «коллективный Запад в Центральной Азии преследует три цели».

«Первая — заставить страны региона отказаться от ориентации на Россию и дистанцироваться от нее. Вторая — помешать реализации китайской инициативы «Один пояс - Один путь», которой в регионе отведена ключевая роль. Третья - переориентировать регион на Запад и взять политику и экономику стран Центральной Азии под свой тотальный контроль».

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Справка ИА REGNUM: международный дискуссионный клуб «Валдай» — экспертно-аналитический центр, который был образован в 2004 году. За время существования площадки в ее работе приняли участие более 600 представителей международного научного сообщества из 47 стран мира.

Первая Центральноазиатская конференция «Валдая» прошла в 2021 году в Казани.