Москва, 17 мая, 2022, 15:44 — ИА Регнум. Предлогом для ведения западными странами необъявленной войны против России стала Украина. Об этом 17 мая заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев на заседании научного совета при СБ РФ.

Патрушев Николай

«Запад наращивал поддержку Киева и подталкивал его к проведению на востоке Украины крупномасштабной насильственной акции. При этом развернутая американцами и их сателлитами глобальная антироссийская кампания убедительно доказывает, что Украина стала предлогом для ведения против России необъявленной войны», — приводит его слова пресс-служба СБ РФ.

Также секретарь Совбеза России отметил, что планы по развязыванию подобной войны готовились задолго до февраля 2022 года и их реализовали бы независимо от действий российский стороны, так как странам Запада не нужна мощная, динамично развивающаяся, суверенная Россия.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что Украина фактически вышла из переговорного процесса с Россией.