Хельсинки, 17 мая, 2022, 15:45 — ИА Регнум. Депутаты парламента Финляндии проголосовали за правительственный законопроект о вхождении страны в НАТО. Об этом 17 мая написала газета Svenska Yle.

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Все остальные законопроекты были отклонены и подавляющим большинством голосов (188 против 8) был одобрен правительственный документ.

Отмечается, что одобрить подачу заявки, подписав законопроект, теперь должен президент Финляндии Саули Ниинистё. Это он сделает удаленно, поскольку в настоящее время он находится в соседней Швеции с двухдневным государственным визитом.

Ожидается, что в ходе его встреч со шведским руководством будет выбрано число для совместной подачи заявок Швеции и Финляндии.