* талибов — запрещённая в России организация

Пули-Хумри, Афганистан, , 15:34 — REGNUM Неизвестные морские пехотинцы в афганской провинции Баглан расстреляли двух членов «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Убийство

Местные источники сообщили газете «8 Собх», что два талиба (организация, деятельность которой запрещена в РФ) были убиты неизвестными мотоциклистами в уезде Баглане-Джадид около полудня 17 мая. Этих двоих мужчин, которые, по слухам, были братьями, звали мулла Надир и Ахмад Шах, они были уроженцами провинции Саманган.

Местные источники добавляют, что они были братьями муллы Зия-уль-Хака, главы четвертого округа города Айбак, административного центра провинции Саманган.

Предположительно, мотивом убийства является личная неприязнь. Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не предоставили комментариев.

Количество нападений на силы талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в последнее время увеличилось.