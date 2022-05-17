София, 17 мая, 2022, 15:26 — ИА Регнум. В столице Болгарии Софии зафиксирован очередной случай так называемого неизвестного детского гепатита (НДГ) — тяжелого инфекционного заболевания, не имеющего на данный момент описания в научной литературе. Об этом 17 мая сообщает БТВ.

Вирус гепатита

Согласно официальной информации, соответствующий диагноз несколько дней назад был поставлен 4-летнему пациенту Софийской клинической больницы. Ребенок в тяжелом состоянии был доставлен из небольшого населенного пункта в Южной Болгарии.

Сейчас жизнь мальчика вне опасности. Осуществляется комплекс мер по его лечению.

Ранее главный санитарный врач Болгарии Ангел Кунчев объявил о двух новых подозрениях на НДГ в болгарской столице.

Случаи тяжелого гепатита неизвестной этиологии были зарегистрированы в Великобритании, Ирландии, Испании и Румынии. Всего в мире НДГ заболели более 80 детей в возрасте от 11 месяцев до 10 лет.