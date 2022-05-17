Москва, 17 мая, 2022, 15:20 — ИА Регнум. Меры антикризисной помощи продолжают расширяться. Об этом 17 мая заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров журналистам на брифинге.

Иван Шилов ИА REGNUM Денис Мантуров

«Мы действительно подготовили такую отдельную программу, которая предусматривает поддержку импортёров — имею в виду в первую очередь для поддержания текущей производственной деятельности по комплектующим агрегатам, компонентам, приоритетным направлениям», — заявил Мантуров.

«Вчера уже внесли в правительство пакет документов, предусматривающий выпуск постановления правительства по субсидированию ставки. По аналогии с тем, как это было сделано системообразующим предприятиям, где компенсируется процентная ставка по оборотным кредитам, здесь будет примерно аналогичный механизм, который будет мотивировать компании использовать данный вид поддержки», — указал он.