Москва, 17 мая, 2022, 15:26 — ИА Регнум. Военная спецоперация на Украине сорвала планы Запада по установлению в России подконтрольного режима, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на заседании научного совета при Совбезе.

Scrf.gov.ru Николай Патрушев

По его словам, ранее установление таких режимов Запад отработал на Украине и в ряде других стран. Он стремится создать условия для этого и в России.

«Специальная военная операция сорвала эти замыслы», — цитирует Патрушева пресс-служба Совбеза.

Он подчеркнул, что пришлось превентивно прибегнуть к такой мере, так как под угрозой оказались существование России и её государственность.

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