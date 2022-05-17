Москва, 17 мая, 2022, 15:00 — ИА Регнум. Заявки на вступление в Единую лигу ВТБ подали четыре российских баскетбольных клуба. Об этом 17 мая сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

(сс) Markus Spiske Баскетбол

Среди претендентов на участие в лиге значатся московские клубы МБА и «Руна», а также «Самара» и екатеринбургский «Уралмаш».

Отмечается, что решение о новых участниках будет принято на заседании совета лиги после завершения сезона 2021/22.

Напомним, ранее из состава участников Единой лиги ВТБ вышли эстонский «Калев» и польская «Зелёна-Гура».