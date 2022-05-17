Москва, , 14:47 — REGNUM Прекращение Индией поставок пшеницы на мировой рынок неминуемо приведет к серьезному росту цен на этот вид сельхозпродукции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 мая заявила заведующая ибероамериканским сектором факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Алина Щербакова.

Пшеница Hans

«Индекс цен на пшеницу в апреле 2022 года вырос (относительно мартовского показателя) незначительно — на 0,2%, — сказала Щербакова. — Во многом рост цен сдерживал большой объем поставок именно из Индии, а также падение спроса на фуражное зерно, вызванное сниженным за период пандемии уровнем личного располагаемого дохода населения большинства стран мира, которое стало отказываться от мяса вследствие его дороговизны. Однако прекращение Индией поставок пшеницы на мировой рынок неминуемо приведет к серьезному росту цен на нее, поскольку пшеница остается самым востребованным на международной арене продовольственным товаром».

При этом эксперт не исключила, что действия Индии могут спровоцировать цепную реакцию.

«Такой сценарий вполне возможен, как это было летом 2010 года, когда вследствие засухи и неурожаев все ведущие экспортеры пшеницы ввели запрет на экспорт, что подтолкнуло рост цен на продовольствие и отчасти спровоцировало «Арабскую весну», — сказала Щербакова.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что решение Индии запретить экспорт пшеницы может усилить пессимистические настроения в других государствах — экспортерах зерна.

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