Москва, , 14:45 — REGNUM Развитие отношений между Россией и Китаем повышает взаимный интерес к изучению китайского и русского языков в обеих странах. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 мая заявил доцент финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко.

Россия и Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

«По данным Института Дальнего Востока РАН, в России до 80 тысяч человек изучают китайский язык. Сегодня значительно возрастает интерес к культуре и истории Китая и к деловому взаимодействию с ним. На фоне большого числа санкций и отказов ряда контрагентов от различного взаимодействия с Россией наблюдается увеличение объемов торговых операций между Россией и КНР. Соответственно, повышается спрос на специалистов со знанием китайского языка. Также свое влияние оказывает трудовая миграция», — сказал Щербаченко.

При этом он обратил внимание на то, что, по данным Международной организации труда, на арабские государства и Азиатско-Тихоокеанский регион приходится около 24 миллионов трудовых мигрантов.

«Это в совокупности составляет 28,5% всех трудовых мигрантов. Таким образом, следующим языком по популярности может стать арабский, который будет полезен тем, кто работает в нефтегазовом секторе», — сказал эксперт.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Людмила Иванова-Швец заявила, что в России в разы вырос и продолжит расти спрос на работников, владеющих китайским языком.

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