Ереван, 17 мая, 2022, 14:32 — ИА Регнум. Сотрудники полиции Еревана задержали депутата парламента Армении от оппозиционного блока «Армения» Тадевоса Аветисяна. Об этом 17 мая сообщил в соцсети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ) другой депутат Гегам Манукян.

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«Похитили, хотя я предупреждал, что они не имеют на то права. Депутата посадили в полицейскую машину и похитили, при этом не представив никакого правового обоснования», — написал Манукян.

Он заявил, что правоохранители «изнасиловали» законы, а премьер-министр Армении Никол Пашинян опирается исключительно на силовиков. Ранее в полиции Еревана сообщили о задержании 17 мая 414 участников протестных акций, выступавших за отставку правительства. Они полдня перекрывали движение на улицах столицы

Напомним, масштабные акции протеста в Ереване, организованные оппозиционными партиями, проходят каждый день с 1 мая. В полиции нескольких лидеров протестующих обвинили в избиении группы пожилых людей и в подкупе с целью привлечь участников на митинг. Активистов задержали, возбуждены уголовные дела.