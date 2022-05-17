Госдума обязывает органы власти вести паблики в соцсетях
Москва, 17 мая, 2022, 14:30 — ИА Регнум. Госдума в первом чтении приняла законопроект, направленный на повышение открытости функционирования государственных органов власти, передает корреспондент ИА REGNUM 17 мая.
«Для граждан это самый удобный, самый короткий путь решения проблем и получения информации», — отметил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн («Единая Россия»).
Устанавливается обязанность для органов власти и организаций по созданию и использованию официальных страниц в социальных сетях для размещения актуальной информации о своей деятельности.
Таким образом, органы власти и подведомственные организации будут обязаны создавать официальные паблики в соцсетях.
По словам Хинштейна, пост пользователя в паблике является таким же обращением, как и письмо, пришедшее по почте.
Сейчас органы власти — федеральной, региональной и муниципальной — должны иметь свои сайты в интернете, установлен перечень обязательных данных, которые должны содержать их странички.
Закон вступит в силу с 1 июня.
Сейчас аудитория таких пабликов составляет более 45 млн пользователей в российских соцсетях.