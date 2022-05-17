Москва, 17 мая, 2022, 14:30 — ИА Регнум. Госдума в первом чтении приняла законопроект, направленный на повышение открытости функционирования государственных органов власти, передает корреспондент ИА REGNUM 17 мая.

Полина Волхова ИА REGNUM Госдума

«Для граждан это самый удобный, самый короткий путь решения проблем и получения информации», — отметил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн («Единая Россия»).

Устанавливается обязанность для органов власти и организаций по созданию и использованию официальных страниц в социальных сетях для размещения актуальной информации о своей деятельности.

Таким образом, органы власти и подведомственные организации будут обязаны создавать официальные паблики в соцсетях.

По словам Хинштейна, пост пользователя в паблике является таким же обращением, как и письмо, пришедшее по почте.

Сейчас органы власти — федеральной, региональной и муниципальной — должны иметь свои сайты в интернете, установлен перечень обязательных данных, которые должны содержать их странички.

Закон вступит в силу с 1 июня.

Сейчас аудитория таких пабликов составляет более 45 млн пользователей в российских соцсетях.