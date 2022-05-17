Красноярск, , 12:24 — REGNUM В Красноярском крае 17 и 18 мая прогнозируется аномальная жара. Об этом ИА REGNUM сообщили в краевом главке МЧС, ссылаясь на прогнозы синоптиков.

Жара LuidmilaKot

По данным ведомства, среднесуточная температура воздуха ожидается выше климатической нормы на семь градусов и более.

В южных районах Красноярского края 17–19 мая местами сохранится чрезвычайная пожарная опасность пятого класса.

Как сообщало ИА REGNUM, около тысячи ландшафтных пожаров ликвидировали с начала 2022 года в Красноярском крае.

Читайте также: С начала года в Красноярском крае потушили около тысячи ландшафтных пожаров