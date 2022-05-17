Москва, 17 мая, 2022, 14:28 — ИА Регнум. Протест по поводу выдворения двух российских дипломатов и курса финских властей на конфронтацию с РФ был заявлен послу Финляндии в Москве Антти Хелантере в МИД России. Об этом 17 мая сообщает пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

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«Главе дипмиссии заявлен решительный протест в связи с безосновательным выдворением из Финляндии двух сотрудников посольства России в Хельсинки в рамках антироссийской санкционной кампании ЕС, а также конфронтационным курсом Финляндии в отношении России, включая поставки оружия киевскому режиму и покрывательство преступлений украинских националистов против мирного населения Донбасса и Украины», — говорится в сообщении пресс-службы.

Помимо этого, указывается, что также посол Финляндии был уведомлен о высылке двух сотрудников персонала финского посольства в Москве в качестве реакции на указанные действия Хельсинки.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что министр обороны Германии Кристин Ламбрехт ожидает, что Турция в конечном итоге согласится на вступление Швеции и Финляндии в НАТО.