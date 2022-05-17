Москва, 17 мая, 2022, 14:15 — ИА Регнум. Россия, следуя задаче по дедолларизации экономики, продолжает политику сокращения вложений в долларовые активы, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик «Фридом Финанс» Наталья Мильчакова.

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«В марте 2022 года, по сообщению американского минфина, объём вложений России в гособлигации США сократился до рекордного минимума в $2,003 млрд. Ещё 12 лет назад объём вложений России в госдолг США был чуть ли ни в 100 раз больше.

Так, в октябре 2010 года вложения России в государственные облигации Соединённых Штатов составляли $176,3 млрд. Ранее Россия и другие развивающиеся страны инвестировали в гособлигации США из-за их, как это было принято считать, высокой надёжности и хорошей доходности.

Однако с 2014 года, когда США ввели первые экономические санкции против России, ЦБ РФ начал постепенно избавляться от долларовых активов, так как вложения в них уже были сопряжены рисками.

На начало 2018 года объём вложений России в американские гособлигации сократился до $96 млрд, а когда президент США Дональд Трамп в апреле 2018 года ввёл против России новый пакет санкций, находящийся на балансе ЦБ РФ пакет гособлигаций США был сокращён вдвое, до $48,7 млрд, а в мае того же года объём принадлежащих России американских гособлигаций сократился уже втрое до $14,9 млрд.

К ноябрю 2021 года Россия сократила вложения в государственные облигации США до рекордного минимума в $2,4 млрд.

Тем не менее, с ноября по январь Россия всё-таки вернулась к покупкам, хотя и небольшим по объёму государственных облигаций США, вероятно, в связи с тем, что в ожидании повышения процентных ставок ФРС гособлигации США сильно подешевели, и к началу марта 2022 года объём американского госдолга на балансе ЦБ РФ вырос на 56% к ноябрю 2021 года до $3,753 млрд

А к концу марта после известных геополитических событий и их последствий в виде новых антироссийских санкций часть пакета облигаций США снова была распродана, а доля облигаций на балансе сократилась до нового рекорда в $2,003 млрд.

Теперь ЦБ РФ будет увеличивать долю золота в золотовалютных резервах. Доля золота всего в 21% от общего объёма ЗВР, как было у ЦБ РФ накануне блокировки половины его международных резервов, номинированных в долларах, евро и других мировых резервных валютах, представляется весьма заниженной, учитывая, что США и другие страны «большой семёрки» сами держат в среднем не менее трети своих золотовалютных резервах в золоте», — пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, размер вложений России в государственные ценные бумаги США по итогам марта по сравнению с февралем сократился до $2,003 млрд.

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