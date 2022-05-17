Москва, 17 мая, 2022, 14:02 — ИА Регнум. Сплочённость и единство жителей России является важной составляющей успешного проведения специальной военной операции на Украине, а потому его следует сохранить и не разделять людей выборами. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM 17 мая выразил научный руководитель Центра этнических и международных исследований, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин.

Иван Шилов ИА REGNUM Голосование. Выборы

«Ряд депутатов уже высказались за то, чтобы выборы всех уровней, которые должны пройти в Единый день голосования, необходимо перенести на один год. Безусловно, сейчас не то время, когда мы должны тратить дополнительные деньги на организацию выборов, а главное — подрывать единство нашей страны и нации», — считает он.

«Выборы — это разъединение нашего общества на различные идеологические лагеря. И в нынешней ситуации подобное разделение недопустимо. Поэтому, я полагаю, руководство страны предпримет шаги по укреплению единства нашего политического, идеологического, общенационального. Инициатива Миронова позитивна, и я думаю, что в ближайшие дни её поддержит большинство», — уверен собеседник ИА REGNUM.

ИА REGNUM сообщало, что лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов призвал отказаться от проведения выборов на фоне специальной военной операции.

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