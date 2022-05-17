Бухарест, , 13:43 — REGNUM Не менее двух человек пострадали в результате сильного пожара на заводе по переработке опасных отходов в уезде Прахова на юге Румынии. Об этом 17 мая сообщает бухарестский информационный портал News. ro.

Пожар Pexels

По предварительным данным, инцидент произошел во время утилизационных работ, когда сотрудники предприятия пытались разрезать цистерну при помощи электрооборудования. В результате огонь распространился на несколько цехов.

Прибывшим на место происшествия пожарным понадобилось несколько часов для того, чтобы ликвидировать последствия возгорания. Сообщается об эвакуации сотен людей.

Ведется расследование.