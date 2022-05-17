Мадрид, , 13:41 — REGNUM Возвращение беглого экс-монарха Испании Хуана Карлоса I является позорным, поскольку оно показывает, что монархия может совершать преступления «совершенно безнаказанно» из-за структурной проблемы демократической системы в Испании. Об этом заявил официальный представитель партии Podemos в Конгрессе депутатов Испании Пабло Эченике, сообщает агентство EFE.

Флаг Испании Efraimstochter

«Это очень серьезная проблема нашей демократии», — сказал Эченике.

Он исключил вариант, при котором Хуан Карлос I даст объяснения по поводу своей экономической деятельности, и обвинил экс-короля в том, что он «смеется над испанским народом».

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