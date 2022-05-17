Сеул, 17 мая, 2022, 13:41 — ИА Регнум. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль намерен отправить специальную делегацию на Всемирный экономический форум (ВЭФ), который должен пройти в Давосе (Швейцария) с 22 по 26 мая. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей администрации южнокорейского президента.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Южная Корея

Согласно публикованным данным, президентскую делегацию возглавит бывший депутат от правящей партии «Сила народа» На Гён Вон.

Известно, что всемирный экономический форум обычно проводится в начале каждого года, однако из-за штамма коронавируса «Омикрон» дату проведения форума перенесли на май.

Делегация представит на Давосском форуме основные цели внешней политики нынешнего правительства, а также обсудит способы оказания гуманитарной помощи КНДР.