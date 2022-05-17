Файзабад, Афганистан, 17 мая, 2022, 13:37 — ИА Регнум. В афганской провинции Бадахшан четыре человека погибли в результате оползня в уезде Яван. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Оползень

По данным источников, оползень сошёл 17 мая в кишлаке Шолар этого уезда. Сход оползня произошёл возле золотого рудника.

Стоит отметить, что горные обвалы и природные явления, наряду с пиратской разработкой шахт, время от времени влекут за собой жертвы.