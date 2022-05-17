Москва, 17 мая, 2022, 13:37 — ИА Регнум. Госдума во втором, основном чтении приняла законопроект, которым запрещается лицам с непогашенной судимостью работать в сфере общественных перевозок, в том числе в такси, передает корреспондент ИА REGNUM 17 мая.

Полина Волхова ИА REGNUM Госдума

Запрет на такую деятельность вводится для граждан с непогашенной или неснятой судимостью за тяжкие и особо тяжкие преступления.

Уточняется, что речь идет о лицах с неснятой или непогашенной судимость за совершение следующих преступлений: убийство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, похищение человека, грабеж, разбой, преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности, преступления против общественной безопасности, преступления против основ конституционного строя и безопасности государства, преступления против мира и безопасности человечества, являющиеся в соответствии с Уголовным кодексом РФ тяжкими и особо тяжкими преступлениями, а также перечисленные преступления, предусмотренные законодательством иностранных государств — членов ЕАЭС; преступления против общественной безопасности, преступления против основ конституционного строя и безопасности государства, преступления против мира и безопасности человечества, являющиеся в соответствии с Уголовным кодексом РФ тяжкими и особо тяжкими преступлениями, а также перечисленные преступления, предусмотренные законодательством иностранных государств — членов ЕАЭС.

Для перевозчиков устанавливается обязанность не допускать к деятельности, непосредственно связанной с управлением легковыми такси, метро, автобусами, троллейбусами и трамваями, принадлежащими им на праве собственности или ином законном основании, лиц, имеющих неснятую или непогашенную судимость за совершение указанных выше преступлений.

Вместе с тем на рассмотрении Госдумы находится очередной законопроект о такси и агрегаторах такси.