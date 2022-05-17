Москва, 17 мая, 2022, 13:29 — ИА Регнум. В администрации президента России не располагают информацией о возможности создания в РФ аналога советской пионерской организации. Об этом 17 мая заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Пионеры в музее

«Не располагаю такой информацией», — сказал он в ответ на вопрос о том, существует ли план по возрождению в России пионерской организации.

При этом ранее в СМИ появились сообщения о том, что в РФ есть планы по созданию нового общероссийского движения детей и молодежи, о чем планируется объявить в день столетия с момента создания пионерского движения в СССР.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что в случае изъятия странами Запада замороженных активов Банка России в пользу киевского режима, что было бы фактически прямым воровством, российская сторона примет ответные меры.