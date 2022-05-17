Бухарест, 17 мая, 2022, 13:29 — ИА Регнум. Проблемы со своевременным перечислением заработной платы учителям средних школ по всей Румынии возникли из-за сбоя в единой государственной компьютерной системе страны. Об этом 17 мая заявил журналистам глава румынского министерства образования и науки Сорин Кымпяну, передает бухарестский телевизионный канал Digi24.

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«Ситуация носит технический, а не экономический и тем более не политический характер, — отметил, в частности, Кымпяну. — Нет никаких причин для опасений: вся задолженность будет выплачена в течение ближайших нескольких дней».

Министр также исключил возможность повторения подобного инцидента.

Напомним, в марте и апреле 2022 года без зарплаты и субсидий в Румынии остались в общей сложности более 400 тыс. педагогов.