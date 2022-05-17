Лос-Анджелес, США, , 13:29 — REGNUM Майк Тайсон присоединился к проекту драматического медицинского триллера «Чёрные мухи», в котором уже участвуют несколько популярных голливудских актёров. Об этом 17 мая сообщает портал Screen Rant.

Майк Тайсон (сс) Nehrams2020

В этой картине также снимутся обладатель «Оскара» Шон Пенн, Тай Шеридан («Первому игроку приготовиться») и Кэтрин Уотерстон («Фантастические твари»). Снимать картину будет режиссёр Жан-Стефан Совер («Джонни — Бешеный Пес», «Панк»). В основу картины ляжет одноимённый роман Шеннона Берка, сюжет которого рассказывает о том, с какими трудностями сталкивается молодой фельдшер из Нью-Йорка в начале карьеры. Отмечается, что Тайсон исполнит главную роль.

Напомним, ранее Майк Тайсон снялся в картинах «Рокки Бальбоа» и «Мальчишник в Вегасе». Самой значимой ролью боксера в кино стала роль злодея Фрэнка в драматическом боевике про единоборства «Ип Ман 3».

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