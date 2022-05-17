Санкт-Петербург, 17 мая, 2022, 13:37 — ИА Регнум. В коммунальной квартире в Санкт-Петербурге нашли склад боеприпасов и огнестрельного оружия, сообщили 17 мая в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

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В полицию Невского района обратился мужчина, который рассказал, что в коммунальной квартире дома 47 по Шлиссельбургскому проспекту обнаружен тайник с оружием и боеприпасами. Прибывшие следственно-оперативная группа и сотрудники УФСБ по Петербургу и Ленобласти обнаружили пять единиц огнестрельного оружия и свыше 1 тыс. патронов,.

«Со слов 63-летней собственницы комнаты, там проживал ее 42-летний неоднократно судимый сын, который сейчас находится в местах лишения свободы за ранее совершенные преступления», — уточнили в Главке МВД.

В настоящее время изъятое направлено на экспертизу. Установлено, что один предмет имеет общее сходство с револьвером.