«Это будет прямое воровство» — Песков о планах Запада на российские резервы
Москва, 17 мая, 2022, 13:25 — ИА Регнум. Кремлю ничего не известно о намерении Запада использовать официальные резервы России на восстановление Украины. Об этом 17 мая заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Дмитрий Песков
«Нет, российской стороне и Кремлю об этом никто не говорил», — заявил Песков.
«Это первое. Второе: подобное решение было бы незаконным, вопиющим и, конечно, требующим соответствующего ответа. То есть это будет фактически прямое воровство», — указал он.