Москва, 17 мая, 2022, 13:25 — ИА Регнум. Кремлю ничего не известно о намерении Запада использовать официальные резервы России на восстановление Украины. Об этом 17 мая заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Нет, российской стороне и Кремлю об этом никто не говорил», — заявил Песков.

«Это первое. Второе: подобное решение было бы незаконным, вопиющим и, конечно, требующим соответствующего ответа. То есть это будет фактически прямое воровство», — указал он.