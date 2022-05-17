Симферополь, , 13:23 — REGNUM Сдача в плен на «Азовстали» демонстрирует судьбу всего нацистского режима на Украине в миниатюре. Об этом 17 мая написал в телеграм-канале глава Республики Крым Сергей Аксёнов.

Вид на «Азовсталь» Никита Третьяков © ИА REGNUM

«Бесславные ублюдки из подвалов «Азовстали» сдаются в плен. Не помогли ни «святые» «Джавелины» и «Байрактары», ни ляхи с американцами, ни Папа Римский, ни «Евровидение», — написал Аксёнов.

Он подчеркнул, что такой будет судьба всего украинского нацистского режима — либо капитуляция, либо кладбище.

«И никакая дебильная пропаганда, которая, по своему обыкновению, пытается представить очевидное для всего мира поражение как очередную «перемогу», не сможет скрыть и заболтать правду. Самое время для всех украинских военных сделать правильный выбор — сложить оружие или повернуть его против киевской шайки политических гопников. И тем самым спасти себя, своих родных и близких и свою страну», — подчеркнул Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Мариуполе украинские неонацисты и боевики, прятавшиеся в бомбоубежищах завода «Азовсталь», продолжают сдаваться в плен. К утру 17 мая известно о сдавшихся 500 боевиков.