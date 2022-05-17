Самара, 17 мая, 2022, 13:22 — ИА Регнум. Всего более 180 млн рублей получат победители конкурсов «Агропрогресс» и «Семейная ферма» в Самарской области. Об этом 17 мая сообщает пресс-служба областного правительства.

Pxhere.com Ферма

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Конкурсный отбор на предоставление грантов состоялся в министерстве сельского хозяйства и продовольствия Самарской области.

Сообщается, что победителями конкурса на получение грантов «Семейная ферма» стали восемь фермеров из Елховского, Камышлинского, Кинельского, Красноярского, Приволжского, Хворостянского районов. На реализацию этой меры государственной поддержки намерены направить 128 млн рублей из регионального и федерального бюджетов, в том числе для компенсации части затрат тем, кто намерен строить новые молочно-товарные фермы из бюджета области предусмотрено дополнительное сверхсофинансирование в объеме 22,5 млн рублей.

По итогам конкурсного отбора на обладание гранта «Агропрогресс» его обладателями станут три сельскохозяйственные организации из м. р. Сергиевский, м. р. Ставропольский и м. р. Волжский. На реализацию бизнес-проектов победителей конкурса предусмотрено 60 млн рублей из регионального и федерального бюджетов.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области в 2022 году намерены построить три новые молочные фермы.