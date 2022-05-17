Москва, 17 мая, 2022, 13:14 — ИА Регнум. Никаких решений по переносу на один год запланированных на осень 2022 года выборов в России не принималось. Об этом 17 мая заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Официальное интернет-представительство президента России Дмитрий Песков

«Нет, никаких решений на сей счет не принималось», — сказал представитель Кремля в ответ на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов призвал отказаться от проведения выборов на фоне специальной военной операции.