Решений о переносе осенних выборов в России на год не принималось — Песков
Москва, 17 мая, 2022, 13:14 — ИА Регнум. Никаких решений по переносу на один год запланированных на осень 2022 года выборов в России не принималось. Об этом 17 мая заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Официальное интернет-представительство президента России
Дмитрий Песков
«Нет, никаких решений на сей счет не принималось», — сказал представитель Кремля в ответ на соответствующий вопрос.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов призвал отказаться от проведения выборов на фоне специальной военной операции.