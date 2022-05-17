Москва, 17 мая, 2022, 13:11 — ИА Регнум. Украинские неонацисты и боевики, прятавшиеся в бомбоубежищах завода «Азовсталь», продолжают сдаваться в плен. Об этом 17 мая заявил командир батальона «Восток» Народной милиции ДНР Александр Ходаковский в эфире телеканала «Россия 1».

Иван Шилов ИА REGNUM Ополчение ДНР

При этом военнослужащий отметил, что к сложившим оружие относятся предельно корректно. На данный момент никаких эксцессов при сдаче в плен не возникало.

«Выходят с разных точек, но сдаются на одном направлении. Не всех раненых они вынесли вчера — выносили ещё и сегодня. Наши военнослужащие стойко приняли визиты — эксцессов и провокаций не было. Наши ребята ведут себя корректно. Сейчас процесс продолжается. Процесс полностью под нашим контролем. Противник полностью деморализован», — сказал Ходаковский.