Москва, , 13:08 — REGNUM Открытый чемпионат Союзного государства России и Белоруссии по фехтованию состоится в Минске с 15 по 25 июня. Об этом 17 мая сообщила пресс-служба Федерации фехтования России (ФФР).

Фехтование

Отмечается, что в конце апреля совместное заседание в Минске провели комиссии спортсменов Олимпийского комитета России (ОКР) и Национального олимпийского комитета Белоруссии.

Чемпионат по фехтованию включён в единый календарный план межрегиональных, всероссийских, международных физкультурных мероприятий Министерства спорта РФ на 2022 год.

Напомним, 2 марта Международная федерация фехтования (FIE) отстранила российских и белорусских спортсменов от участия в соревнованиях под её эгидой.

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