Москва, 17 мая, 2022, 13:04 — ИА Регнум. Интернет в России не исчезнет, доступ к Всемирной паутине у российских граждан будет. Об этом 17 мая в ходе выступления в рамках федерального просветительского марафона общества «Знание» «Новые горизонты» заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

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«Я вас уверяю, что эти задачи, которые сейчас четко сформулировал президент, они будут выполнены. В том числе не останетесь вы без интернета, и я вместе с вами», — подчеркнул глава внешнеполитического ведомства.

Российский министр не сомневается, что «российская молодежь, российские мозги в вопросах, связанных с использованием интернета и других современных технологий, обеспечат нормальное существование и обеспечат передовые позиции во всех этих процессах».

Лавров также напомнил, что Россия в Международном союзе электросвязи вместе с другими странами уже долгие годы выступает за то, чтобы начать «серьёзный и честный» разговор о демократизации управления интернетом.

«Всеми правдами и неправдами большинство западных стран во главе с США блокируют такого рода дискуссии», — подчеркнул глава МИД России.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ заявило об отсутствии планов отключить Россию от мирового интернета.

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Директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец считает, что отключение России от интернета крайне маловероятно, так как не нужно никому. Он подчеркнул, что суверенного интернета нет ни в одной стране. На сегодняшний день это такая сложная интегрированная система, что если от интернета отключат Россию, то одновременно с этим придётся отключить целый ряд соседних стран, пояснил эксперт.

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