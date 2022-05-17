Нью-Йорк, США, 17 мая, 2022, 13:03 — ИА Регнум. Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет призвала мексиканские власти удвоить усилия, чтобы положить конец такому злу, как насильственные исчезновения. Об этом пишет агентство EFE.

Иван Шилов ИА REGNUM Мишель Бачелет

Заявление Бачелет было выпущено на следующий день после того, как было объявлено, что Мексика превысила цифру в 100 000 человек, пропавших без вести с 1964 года.

«Бич исчезновений — это человеческая трагедия огромных масштабов», — говорится в заявлении Бачелет.

По её словам, «не следует жалеть усилий, чтобы положить конец этим нарушениям прав человека и злоупотреблениям чрезвычайных масштабов».