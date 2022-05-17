Москва, 17 мая, 2022, 13:03 — ИА Регнум. Россия готова и дальше решать гуманитарные вопросы на Украине, как это было с вывозом раненых с завода «Азовсталь» в Мариуполе. Об этом 17 мая заявил глав МИД РФ Сергей Лавров на просветительском марафоне «Новые горизонты».

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

«Все эти годы мы настаивали на переговорах, нас игнорировали. Поэтому сейчас уже мы будем решать задачи, в зависимости от того, как мы их видим», — сказал Лавров.

Он отметил, что благодаря российским военным удалось вывезти сотни раненых с «Азовстали», и это именно те принципы, которые лежат в основе действий российской армии.