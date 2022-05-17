Москва, 17 мая, 2022, 12:44 — ИА Регнум. Запад фактически признал, что использует Украину в своих интересах. Об этом 17 мая заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на III просветительском марафоне Российского общества «Знание».

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

«Украина никому не нужна. Украина — это расходный материал в гибридной, тотальной войне против Российской Федерации. Теперь это уже не вызывает ни у кого никаких сомнений. Это объявлено публично», — заявил Лавров.

«Джозеп Боррель, главный дипломат Евросоюза, говорит, что на этой войне победа должна быть достигнута на поле боя. Англичане, американцы, президенты, премьеры, министры заявляют: мы не имеем права позволить России победить. Россия должна потерпеть поражение. Война ими объявлена. И не отнюдь не между Украиной и Россией, а между Западом и Россией», — продолжил он.