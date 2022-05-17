Москва, 17 мая, 2022, 12:32 — ИА Регнум. Западные страны не готовы предоставить Украине гарантии безопасности. Об этом сегодня, 17 мая, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

Глава МИД РФ уточнил, что Москва располагает данными, что Украина не получила заверения от стран Запада, что они готовы подписаться под гарантиями безопасности страны.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия выступает за то, чтобы предоставить гарантии безопасности всем странам, заявлял министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

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