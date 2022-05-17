Сеул, 17 мая, 2022, 12:32 — ИА Регнум. ВМС Южной Кореи планируют принять участие в учениях Азиатско-Тихоокеанского региона «RIMPAC 2022». Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на официальные лица Сеула.

Иван Шилов ИА REGNUM Республика Корея

Сообщается, что в военных учениях примут участие 14 500-тонный десантный корабль и 1800-тонная подводная лодка.

Ожидается, что 28-е учения пройдут с конца июня по начало августа.

RIMPAC (Rim of the Pacific Exercise) — крупнейшие в мире международные военно-морские учения. Организуются ВМС США с участием союзных государств Азиатско-тихоокеанского региона. Проводятся с периодичностью раз в два года.

Южная Корея присоединилась к учениям, начатым в 1971 году, в 1990 году. В текущем году это будут 17-е учения, в которых примут участие ВМС Южной Кореи.