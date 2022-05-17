Волгоград, 17 мая, 2022, 12:29 — ИА Регнум. Новый корпус Волгоградского областного онкодиспансера готовится к открытию, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 17 мая в пресс-службе администрации региона.

https://www.volgograd.ru Волгоградский онкодиспансер

В лечебно-консультационном корпусе завершаются монтаж и пусконаладочные работы современного оборудования. Медучреждение укомплектовывают и кадрами — 237 врачей и медсестёр прошли дополнительную подготовку в передовых отечественных клиниках и за рубежом, основу коллектива составят воспитанники и представители ВолгГМУ.

«Объект высокотехнологичный, сложный и требует серьёзной детальной настройки. Наш новый центр находится в высокой степени готовности — в течение лета есть возможность перейти к полномасштабной плановой работе. Часть штрихов надо завершить до конца мая — начала июня и полностью запустить центр летом. Такого регионального онкологического центра, как будет у нас, в России нет», — подчеркнул на выездном рабочем совещании губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

В медучреждении расположится детская и взрослая поликлиники, пять операционных, диагностические кабинеты, малокомплектные палаты каждая с отдельным санузлом и телевизорами.