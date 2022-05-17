Стокгольм, , 12:09 — REGNUM 16 мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна не поддержит вступление Швеции и Финляндии в НАТО. Однако корреспондент шведского телеканала SVT в Турции Тумас Торен считает, что турецкий лидер пытается выбить себе большие уступки со стороны двух стран, прежде чем он объявит о своем намерении поддержать их вхождение в альянс.

Турция Иван Шилов © ИА REGNUM

«Он хочет, чтобы Швеция и Финляндия более четко дистанцировались от РПК и ФЕТО. По его словам, этим группировкам разрешено действовать очень свободно в обоих странах», — объяснил позицию Эрдогана журналист.

Разногласия между Швецией и Турцией продолжаются уже несколько лет. Отношения обострились в 2019 году, когда Швеция ввела эмбарго на поставки оружия Турции.

Запланированная встреча министров иностранных дел в Анкаре, на которой предполагалось обсуждать вступление Швеции и Финляндии в НАТО, теперь отменена. Вместо этого представители стран встретятся на «высшем уровне». Что это означает, пока неясно.

«Эрдоган — непредсказуемый игрок, который готов пойти на многое, чтобы добиться своего. Не думаю, что он отступит в самом начале [переговорного процесса]», — считает шведский корреспондент.

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