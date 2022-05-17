Москва, 17 мая, 2022, 12:00 — ИА Регнум. Оперативно-тактическая и армейская авиация ВКС России поразила за сутки девять пунктов управления ВСУ, а также 93 района сосредоточения живой силы и военной техники, заявил 17 мая официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Александр Полегенько ИА REGNUM Пролёт авиации

По его словам, российская авиация также поразила три склада боеприпасов в районе Лупарево и Шевченково Николаевской области.

«Ракетными войсками и артиллерией поражены шесть пунктов управления, 224 района сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, 12 артиллерийских и минометных батарей на огневых позициях, четыре батареи РСЗО БМ-21 «Град» и две радиолокационные станции обнаружения воздушных целей», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале в Донбассе спецоперации, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Целью операции, добавил глава государства, является защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима восемь лет.