Лавров: с приходом Шольца ФРГ утратила последние признаки самостоятельности
Москва, 17 мая, 2022, 11:52 — ИА Регнум. После того как к власти в ФРГ пришел канцлер Олаф Шольц, Германией были утрачены последние признаки самостоятельности. Об этом 17 мая заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время своего выступления в ходе федерального просветительского марафона «Новые горизонты».
Дарья Антонова ИА REGNUM
Сергей Лавров
«После прихода к власти нынешнего правительства Германия утратила последние признаки самостоятельности», — сказал он.
Также глава МИД РФ отметил, что Украина не нужна Западу и является для него расходным материалом в гибридной войне против России.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что не все немецкие политики сохранили чувство собственного достоинства.