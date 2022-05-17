Москва, 17 мая, 2022, 11:52 — ИА Регнум. После того как к власти в ФРГ пришел канцлер Олаф Шольц, Германией были утрачены последние признаки самостоятельности. Об этом 17 мая заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время своего выступления в ходе федерального просветительского марафона «Новые горизонты».

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

«После прихода к власти нынешнего правительства Германия утратила последние признаки самостоятельности», — сказал он.

Также глава МИД РФ отметил, что Украина не нужна Западу и является для него расходным материалом в гибридной войне против России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что не все немецкие политики сохранили чувство собственного достоинства.