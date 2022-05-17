Ростов-на-Дону, 17 мая, 2022, 11:52 — ИА Регнум. В зоопарке Ростова-на-Дону выбрали имя детёнышу краснокнижного такина-мишми, появившемуся на свет в марте 2022 года. Большинство горожан высказались за имя «Джеральд», сообщили ИА REGNUM в пресс-службе зоосада.

Александр Погожев ИА REGNUM Центральный вход в Ростовский зоопарк

На втором месте по популярности стало имя «Добрыня». Однако оно уступило «Джеральду» в несколько десятков голосов.

ИА REGNUM сообщало, что эти животные занесены в Красную книгу как уязвимый вид, находящийся под угрозой исчезновения. Такины обитают в горных районах Азии. Дикая популяция насчитывает около 25 тыс. животных.