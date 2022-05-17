Глава Башкирии рассказал об итогах поездки в крупнейший регион Узбекистана
Уфа, 17 мая, 2022, 11:57 — ИА Регнум. Сотрудничать с Узбекистаном в области производства сельскохозяйственных товаров и текстиля намерено руководство Башкирии. Об этом 17 мая сообщил глава региона Радий Хабиров в своем телеграм-канале.
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Он сообщил, что 17 мая в Узбекистане был подписан протокол по результатам визита делегации Башкирии в Каракалпакстан (крупнейший регион Узбекистана).
Хабиров отметил, что у Башкирии и Узбекистана много точек соприкосновения и большие перспективы для совместной работы.
«Планируем плотно сотрудничать в области производства сельхозтоваров, текстиля. У нас развита легкая промышленность, но нет своего сырья — будем взаимодействовать в этом направлении», — сообщил глава региона.
Он отметил, что руководство Башкирии также намерено развивать межвузовские, культурные и гуманитарные отношения.
«Большое впечатление произвёл на меня музей имени Игоря Савицкого, где собрано много интересных картин, в том числе и работы нашего Александра Бурзянцева. Уверен, выставка коллекции этого музея у нас в республике будет интересна жителям Башкирии», — сообщил Хабиров.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Узбекистане руководство Башкирии намерено подписать инвестиционные соглашения и намерения на 200 млн долларов.