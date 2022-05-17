Орел, 17 мая, 2022, 12:02 — ИА Регнум. Обвинительное заключение по уголовному делу в отношении начальника казенного учреждения Орловской области «Орелгосзаказчик» и ведущего специалиста отдела строительного контроля учреждения утверждено прокуратурой Орловской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 мая сообщила старший помощник прокурора Орловской области Татьяна Цуканова.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Дело было возбуждено и расследовалось по статье о превышении должностных полномочий.

По версии следствия, в 2020 году обвиняемые незаконно подписали акты о приемке якобы выполненных работ по строительству физкультурно-оздоровительного комплекса на территории детского лагеря «Ветерок» в рамках национального проекта «Демография». При этом на момент подписания документов работы в полном объёмы исполнены не были, часть работ была проведена с нарушением строительных норм. В частности, подрядчики использовали материалы, которые не соответствовали требованиям проектной документации. В результате объект в эксплуатацию не ввели.

Ущерб, причинённый бюджету, оценивается в более чем 22,7 млн рублей, нарушены права, законные интересы регионального Управления физической культуры и спорта и граждан на охрану и укрепление здоровья, развитие физической культуры и спорта.

Уголовное дело будет направлено в Заводский суд Орла для рассмотрения по существу.