Москва, 17 мая, 2022, 11:49 — ИА Регнум. Не все немецкие политики сохранили чувство собственного достоинства. Об этом 17 мая заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на III просветительском марафоне Российского общества «Знание».

Иван Шилов ИА REGNUM Сегрей Лавров

«Он этим славится. Его хамство уже давно стало притчей во языцех. И остающиеся в ФРГ политики с чувством собственного достоинства не раз привлекали к этому внимание», — заявил Лавров.

«Но руководящие сотрудники и руководство Германии… когда канцлера Шольца спросили как вы к этому относитесь, он ответил, что оставляю это на ваше усмотрение — как трактовать эту ситуацию, когда вас называют обиженной ливерной колбасой. Иными словами, он не обиделся, и слово «обиженная» можно убрать из этой формулы», — отметил он.

Ранее посол Украины в Германии Андрей Мельник назвал канцлера ФРГ Олафа Шольца «обиженной ливерной колбасой» из-за его нежелания посетить Украину.