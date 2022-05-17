Курск, 17 мая, 2022, 11:45 — ИА Регнум. Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил подробности об обстреле села Алексеевка в Глушковском районе.

Губернатор Курской области сообщил подробности об обстреле села Алексеевка в Глушковском районе

«Незначительные повреждения на вышке сотовой связи: перебиты несколько кабелей. Аварийная бригада восстановит мобильную связь в скором времени.

Уточнения по школе. Дети в приграничных районах с февраля находятся на дистанционном обучении. Здание школы незначительно пострадало, осколки попали в столовую», сообщил Старовойт.

Губернатор также пообещал жителям села оказать помощь в восстановлении всех поврежденных зданий.